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Ракурс
Рашисти знову обстріляли Слов’янськ, фото: Вадим Лях

Рашисти обстріляли ринок у Слов’янську — четверо поранених

11 сер 2026, 14:58
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Російські загарбники сьогодні, 11 серпня, близько 11.30 вдарили БпЛА «Молнія-2» по території центрального ринку у місті Слов’янську на Донеччині.

Є поранені. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

На даний час відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та чоловіка. Усім надається медична допомога, — розповів він.

Лях наголосив, що перебування у Словʼянську з кожним днем стає все небезпечнішим.

Памʼятайте, що евакуація рятує життя! — додав він.

Рашисти знову обстріляли Слов’янськ, фото: Вадим Лях

Джерело: Ракурс


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