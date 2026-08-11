Рашисти обстріляли ринок у Слов’янську — четверо поранених

Рашисти знову обстріляли Слов’янськ, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/ua/n215544-rashysty-obstrilyaly-rynok-u-slov-yansku-chetvero-poranenyh.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 серпня, близько 11.30 вдарили БпЛА «Молнія-2» по території центрального ринку у місті Слов’янську на Донеччині.

Є поранені. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

На даний час відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та чоловіка. Усім надається медична допомога, — розповів він.

Лях наголосив, що перебування у Словʼянську з кожним днем стає все небезпечнішим.