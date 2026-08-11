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Наслідок російської атаки на Київ 11 серпня, фото: КМДА
Дитяче інфекційне відділення у Києві пошкоджене внаслідок нічної російської атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215539-dytyache-infekciyne-viddilennya-u-kyievi-poshkodjene-vnaslidok-nichnoyi-rosiyskoyi-ataky-foto.htmlРакурс
У Києві внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 11 серпня, пошкоджено будівлю дитячого інфекційного відділення одного зі столичних закладів охорони здоров’я.
Усі діти та медпрацівники не постраждали — на момент атаки вони перебували в укриття. Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на Департамент охорони здоров’я міста Києва.
Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і вживають заходів, щоб медична допомога надавалася безперервно.