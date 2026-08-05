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Наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ, фото: ДСНС
У Києві ліквідували всі пожежі після російської атаки — загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215423-u-kyievi-likviduvaly-vsi-pojeji-pislya-rosiyskoyi-ataky-zagynula-ludyna-foto-video.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 5 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Наразі рятувальники вже ліквідували всі пожежі, спричинені російським ударом в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- одна людина загинула;
- ще 15 постраждали.
На місцях працювали 680 рятувальників та 140 одиниць техніки ДСНС. Триває розбирання та проливання зруйнованих конструкцій, — розповіли у відомстві.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо вже поро 26 постраждалих. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.