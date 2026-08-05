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Ракурс
Наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ, фото: ДСНС

У Києві ліквідували всі пожежі після російської атаки — загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)

5 сер 2026, 08:59
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Рашисти в ніч на сьогодні, 5 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Наразі рятувальники вже ліквідували всі пожежі, спричинені російським ударом в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • одна людина загинула;
  • ще 15 постраждали.

На місцях працювали 680 рятувальників та 140 одиниць техніки ДСНС. Триває розбирання та проливання зруйнованих конструкцій, — розповіли у відомстві.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо вже поро 26 постраждалих. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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