Наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ, фото: ДСНС

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Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 5 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Наразі рятувальники вже ліквідували всі пожежі, спричинені російським ударом в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

одна людина загинула;

ще 15 постраждали.

На місцях працювали 680 рятувальників та 140 одиниць техніки ДСНС. Триває розбирання та проливання зруйнованих конструкцій, — розповіли у відомстві.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо вже поро 26 постраждалих. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.