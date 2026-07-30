Наслідки російської атаки на Київ 30 липня, фото: ДСНС

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 липня, здійснили масовану повітряну атаку на Київ.

Одна людина загинула, ще дві постраждали (одного з постраждалих госпіталізували, іншому надали допомогу амбулаторно). Про це повідомили прес-служба ДСНС та мер Києва Віталій Кличко.

Також внаслідок атаки:

в Оболонському районі сталося загоряння торговельних павільйонів на території ринку, є постраждалий;

у Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Загоряння ліквідовано.

Зазначається, що рятувальники вже приборкали загоряння торгівельних павільйонів на території ринку в Оболонському районі, пожежу на території гаражного кооперативу, а також у п’ятиповерховій нежитловій будівлі у Святошинському районі.

Триває розбір та проливання конструкцій на двох локаціях.