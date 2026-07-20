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Ракурс
Наслідки російського удару по Києву в ніч на 19 липня, фото: Viktoriia Haidai / Facebook

250 тис. шкільних підручників знищив російський удару по Києву 19 липня (ФОТО)

20 лип 2026, 14:36
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У Києві в ході масованої російської атаки в ніч на 19 липня було зруйновано друкарню групи «Конві» — одного з найбільших українських підприємств, що друкує шкільні підручники.

Повністю майже 250 тис. підручників для 9-го класу, які вже були готові до відправлення в школи.

Працівники друкарні внаслідок атаки не постраждали. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила комерційний директор групи «Конві» Вікторія Гайдай.

Внаслідок влучання російської балістичної ракети величезні цехи залишилися без даху, обладнання друкарського та палітурного цехів знищено або залито водою, а офісні приміщення вигоріли вщент, — розповіла Гайдай.

Також було пошкоджено напівфабрикати видавничої продукції (загальним тиражем близько 350 тис. книг), зокрема підручники для 4-го класу.

Ціль ворога очевидна — підступно зірвати навчальний процес в Україні та залишити школярів без книжок напередодні 1 вересня. Вони воюють із знаннями наших дітей та українською культурою, — наголошує Гайдай.

Наслідки російського удару по Києву в ніч на 19 липня, фото: Viktoriia Haidai / Facebook

Джерело: Ракурс


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