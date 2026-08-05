Наслідки російських ударів по Київщині 5 серпня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215421-14-ludey-zagynuly-cherez-rosiyski-udary-po-kyyivschyni-dsns-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Київщині.

Наразі відомо про 14 загиблих та 22 постраждалих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох — у Бучанському та одній — у Фастівському районі: