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Наслідки російської атаки на Київщині 22 липня, фото: ДСНС
На Київщині троє дітей постраждали внаслідок російської атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215153-na-kyyivschyni-troie-ditey-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-foto.htmlРакурс
На Київщині п’ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок російської атаки.
Про це сьогодні, 22 липня, повідомили прес-служба ДСНС та Київської ОВА.
Зранку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району, — розповіли у ДСНС. — Медики надали необхідну допомогу на місці. Пожежа ліквідована.
Також внаслідок російської атаки пошкоджено ще один приватний будинок.
Крім того, у Бориспільському районі пошкоджено офісно-складські приміщення та два автомобілі.