Наслідки російської атаки на Київщині 22 липня, фото: ДСНС

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На Київщині п’ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок російської атаки.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомили прес-служба ДСНС та Київської ОВА.

Зранку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району, — розповіли у ДСНС. — Медики надали необхідну допомогу на місці. Пожежа ліквідована.

Також внаслідок російської атаки пошкоджено ще один приватний будинок.

Крім того, у Бориспільському районі пошкоджено офісно-складські приміщення та два автомобілі.