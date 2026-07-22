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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київщині 22 липня, фото: ДСНС

На Київщині троє дітей постраждали внаслідок російської атаки (ФОТО)

22 лип 2026, 10:55
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На Київщині п’ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок російської атаки.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомили прес-служба ДСНС та Київської ОВА.

Зранку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району, — розповіли у ДСНС. — Медики надали необхідну допомогу на місці. Пожежа ліквідована.

Також внаслідок російської атаки пошкоджено ще один приватний будинок.

Крім того, у Бориспільському районі пошкоджено офісно-складські приміщення та два автомобілі.

Наслідки російської атаки на Київщині 22 липня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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