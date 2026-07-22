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Последствия российской атаки в Киевской области 22 июля, фото: ГСЧС
В Киевской области трое детей пострадали в результате российской атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n215153-v-kievskoy-oblasti-troe-detey-postradali-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-foto.htmlРакурс
На Київщині п’ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок російської атаки.
Про це сьогодні, 22 липня, повідомили прес-служба ДСНС та Київської ОВА.
Зранку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району, — розповіли у ДСНС. — Медики надали необхідну допомогу на місці. Пожежа ліквідована.
Також внаслідок російської атаки пошкоджено ще один приватний будинок.
Крім того, у Бориспільському районі пошкоджено офісно-складські приміщення та два автомобілі.