Четыре ракеты и 216 БпЛА атаковали Украину в ночь на 22 июля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n215151-chetyre-rakety-i-216-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-22-iulya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 липня (з 18.00 21 липня) атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над Кримом та 216 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Брянська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни;
- зафіксовано влучання однієї балістичної ракети «Іскандер-М» та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.