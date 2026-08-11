Поражено НПЗ в Орске, фото: Exilenova+

https://racurs.ua/n215538-sily-oborony-porazili-npz-v-rossiyskom-orske-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 11 серпня, уразили нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

«Орскнефтеоргсинтез» — один із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області та важливе підприємство паливно-енергетичного сектору росії, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що потужність заводу становить близько 6 млн тонн нафти на рік. Він виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

Зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються, — додали у Генштабі.

Раніша сьогодні у соцмережах з’явилися фото та відео, котрі показують наслідки влучань по цьому НПЗ.