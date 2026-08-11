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Поражено НПЗ в Орске, фото: Exilenova+
Силы обороны поразили НПЗ в российском Орске — Генштабhttps://racurs.ua/n215538-sily-oborony-porazili-npz-v-rossiyskom-orske-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 11 серпня, уразили нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
«Орскнефтеоргсинтез» — один із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області та важливе підприємство паливно-енергетичного сектору росії, — наголошують у Генштабі.
Зазначається, що потужність заводу становить близько 6 млн тонн нафти на рік. Він виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.
Зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються, — додали у Генштабі.
Раніша сьогодні у соцмережах з’явилися фото та відео, котрі показують наслідки влучань по цьому НПЗ.