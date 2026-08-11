Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Киевщины, фото: Нацполиция
На Киевщине из-за ночной российской атаки поврежден склад и грузовики (ФОТО)https://racurs.ua/n215537-na-kievschine-iz-za-nochnoy-rossiyskoy-ataki-povrejden-sklad-i-gruzoviki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, вкотре атакували мирне населення Київської області.
Є пошкоджені будівлі та транспорт. Про це повідомила прес-служба поліції Київщини.
У Бучанському районі пошкоджено:
- складське приміщення підприємства;
- три вантажні автомобілі;
- три контейнери;
- приміщення охорони.
Без постраждалих.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.