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Последствия российских обстрелов Киевщины, фото: Нацполиция

На Киевщине из-за ночной российской атаки поврежден склад и грузовики (ФОТО)

11 авг 2026, 11:37
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, вкотре атакували мирне населення Київської області.

Є пошкоджені будівлі та транспорт. Про це повідомила прес-служба поліції Київщини.

У Бучанському районі пошкоджено:

  • складське приміщення підприємства;
  • три вантажні автомобілі;
  • три контейнери;
  • приміщення охорони.

Без постраждалих.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Наслідки російського обстрілу Київщини, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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