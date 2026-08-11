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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Ракеты и 120 дронов атаковали Украину в ночь на 11 августа — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

11 авг 2026, 10:44
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Рашисти в ніч на сьогодні, 11 серпня (з 18.0 10 серпня), здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Противник атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами Циркон, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської обл., — розповіли в Повітряних силах.

Також ворог атакував Україну 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків:

  • Курська, Міллерово, Орала і Приморсько-Ахтарська — Росія;
  • тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського (ТОТ Криму).
  • Основними напрямками удару були Київщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Источник: Ракурс


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