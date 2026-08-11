Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n215535-rakety-i-120-dronov-atakovali-ukrainu-v-noch-na-11-avgusta-vozdushnye-sily-infografika.html

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Рашисти в ніч на сьогодні, 11 серпня (з 18.0 10 серпня), здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Противник атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами Циркон, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської обл., — розповіли в Повітряних силах.

Також ворог атакував Україну 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків:

Курська, Міллерово, Орала і Приморсько-Ахтарська — Росія;

тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського (ТОТ Криму).

Основними напрямками удару були Київщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00: