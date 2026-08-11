Ракети та 120 дронів атакували Україну в ніч на 11 серпня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n215535-rakety-ta-120-droniv-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-11-serpnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 11 серпня (з 18.0 10 серпня), здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Противник атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами Циркон, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської обл., — розповіли в Повітряних силах.
Також ворог атакував Україну 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків:
- Курська, Міллерово, Орала і Приморсько-Ахтарська — Росія;
- тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського (ТОТ Криму).
- Основними напрямками удару були Київщина та Запоріжжя.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.