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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

На Дніпропетровщині через російські обстріли загинули три людини (ФОТО)

11 сер 2026, 09:58
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У Дніпропетровській області внаслідок російських атак три людини загинули, ще п’ятеро постраждали.

Про це сьогодні, 11 серпня, вранці повідомила прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Зокрема:

  • увечері на Синельниківщині ворог поцілив по райцентру та Петропавлівській громаді. Загинув 47-річний чоловік, постраждала семирічна дівчинка. Пошкоджені склад логістичної компанії та багатоквартирний будинок;
  • на Криворіжжі під ударом були Грушівська та Апостолівська громади. Загинув 15-річний підліток. Постраждали юнаки віком 16 та 17 років. Пошкоджені автомобілі;
  • на Нікопольщині ворог атакував Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. Пошкоджені адміністративна будівля, банк, гуртожиток та магазин;
  • у Кам’янському районі російські війська поцілили по Верхівцівській та П’ятихатській громадах. Пошкоджений приватний будинок. Постраждали 63-річний чоловік та 64-річна жінка;
  • у Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада. Загинула людина. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

Через атаки виникли пожежі. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували займання, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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