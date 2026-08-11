Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

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Ракурс

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак три людини загинули, ще п’ятеро постраждали.

Про це сьогодні, 11 серпня, вранці повідомила прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Зокрема:

увечері на Синельниківщині ворог поцілив по райцентру та Петропавлівській громаді. Загинув 47-річний чоловік, постраждала семирічна дівчинка. Пошкоджені склад логістичної компанії та багатоквартирний будинок;

на Криворіжжі під ударом були Грушівська та Апостолівська громади. Загинув 15-річний підліток. Постраждали юнаки віком 16 та 17 років. Пошкоджені автомобілі;

на Нікопольщині ворог атакував Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. Пошкоджені адміністративна будівля, банк, гуртожиток та магазин;

у Кам’янському районі російські війська поцілили по Верхівцівській та П’ятихатській громадах. Пошкоджений приватний будинок. Постраждали 63-річний чоловік та 64-річна жінка;

у Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада. Загинула людина. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.