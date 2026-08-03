Склади з продуктами загорілися в Дніпрі після обстрілу РФ. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпру.

У понеділок, 3 серпня, окупанти вдарили по складах з продуктами харчування. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Очільник ОВА додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

А в Херсонській області, як повідомили в прокуратурі Херсонщини, за добу внаслідок обстрілів РФ загинула людина, а ще восьмеро осіб постраждали. Серед травмованих — співробітник поліції. Удари пошкодили приватні та багатоповерхові будинки і автівки.

Нагадаємо, 3 серпня російські загарбники завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Одеській області. Пошкоджена будівля об'єкта, а також легкові автомобілі та автобуси. Попередньо відомо, що постраждали 10 осіб. Госпіталізували чотирьох осіб. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий, а інших — середньої тяжкості.