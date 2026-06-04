Наслідки масштабної пожежі на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

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На Дніпропетровщині ліквідували масштабну пожежу на площі майже 40 тис. кв. м, що виникла вчора, 3 червня, ввечері внаслідок російського обстрілу на складах однієї з торговельних мереж.

Про це сьогодні, 4 червня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

На місці працювали 140 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС, — розповіли у відомстві.

На Фейсбук-сторінці мереж «АТБ» повідомляється, що вчора російських ударний дрон влучив у розподільчий центр корпорації «АТБ» у Дніпрі. Серед співробітників немає загиблих чи постраждалих. Усі працівники перебували у безпеці.

Внаслідок прямого влучання було критично пошкоджено один із найбільших і найсучасніших розподільчих центрів компанії. Об'єкт є мульти температурним логістичним комплексом класу «А» площею 37,5 тис. кв. м, який забезпечував товаропостачання близько 300 магазинів мережі «АТБ» у Дніпропетровській та Запорізькій областях, — розповіли у компанії.

Зазначається, що наразі подальша робота цього розподільчого центру неможлива, компанія працює над оперативним перерозподілом логістичних потоків між іншими розподільчими центрами.

Масштаби руйнувань оцінюють фахівці. Попередньо, сума збитків становить сотні мільйонів гривень, остаточні висновки будуть зроблені після завершення експертного обстеження об'єкта.