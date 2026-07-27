У Дніпрі поширився запах аміаку після російського обстрілу. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації вранці 27 липня атакували місто Дніпро.

Окупанти понівечили підприємство, багатоквартирні будинки, магазини та автомобілі. Після атаки в місцевих Telegram-каналах почала з’являтися інформація про скарги на сильний запах аміаку в місті. У ДСНС пояснили, що унаслідок ранкової атаки на підприємство було пошкоджено трубопровід аміаку. Про це повідомило «Суспільне».

Рятувальники вже ліквідували наслідки аварії: засувки ємностей перекрили та зупинили витік. Населенню нічого не загрожує. Концентрація аміаку в повітрі контролюється.

Міський голова Дніпра Борис Філатов у Telegram поінформував, що одна людина звернулася до міської лікарні з отруєнням. Мер наголосив, що наразі небезпеки немає.

За його словами, ворожий обстріл пошкодив три блоки багатоповерхівки. Вибито майже 200 вікон, постраждав меблевий магазин та торгові павільйони з харчами.

Нагадаємо, 27 липня російська керована авіабомба впала на приватний будинок у Запоріжжі. Унаслідок цього удару загинув 67-річний чоловік. Згодом рятувальники дістали з-під завалів 22-річного пораненого. Також сьогодні російський безпілотник влучив у квартиру в багатоповерховому будинку. Внаслідок цієї атаки зазнали поранень 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

Джерело: «Суспільне»