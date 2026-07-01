Армія РФ уночі атакувала п’ять АЗС у Дніпропетровській області. Фото: ОВА

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Армія Російської Федерації завдала ударів по Дніпропетровщині.

Упродовж минулої ночі окупанти атакували п’ять автозаправних станції у регіоні. Внаслідок ворожих атак одна жінка загинула, а троє дістали поранень. Одна з поранених перебуває у лікарні, а інші постраждалі після надання медичної допомоги будуть лікуватися вдома. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

На всіх п’яти АЗС внаслідок влучань пошкоджене обладнання. Також спалахнули пожежі.

В ОВА додали, що українська протиповітряна оборона збила над областю 11 ударних БпЛА противника.

Нагадаємо, 30 червня за півтори години росіяни скинули на Запоріжжя сім керованих авіаційних бомб. Двоє осіб загинули, а 15 зазнали поранень. Внаслідок російського бомбардування були пошкоджені адмінбудівля, дитячий садок, два житлових будинки та понад 12 автомобілів. Також руйнувань зазнали складські приміщення та об'єкт інфраструктури.