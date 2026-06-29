Війська РФ вдарили ракетою по підприємству у Дніпрі. Фото: соцмережі

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Армія Російської Федерації завдала удару по Дніпру.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу було понівечене приватне підприємство. Ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя чотирьох людей. Ще 10 зазнали поранень. На місці влучання працюють усі екстрені служби. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Наразі невідомо, яке озброєння застосував ворог. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Дніпро.

Нагадаємо, у Полтавській області російський дрон атакував автозаправну станцію, внаслідок чого постраждала одна людина. Також під обстріл потрапив один з об'єктів інфраструктури у Кропивницькому, внаслідок чого виникла пожежа.