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Ракурс
Наслідки російської атаки у Дніпрі, фото: ДСНС

У Дніпрі внаслідок російської атаки виникла масштабна пожежа на складах торговельної мережі (ФОТО)

3 чер 2026, 20:37
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Російські загарбники сьогодні, 3 червня, двічі атакували Дніпро.

Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на складах однієї з торговельних мереж. Пол це повідомляє прес-служба ДСНС.

Під час ліквідації наслідків обстрілу ворог завдав повторного удару по логістичній компанії, розташованій поруч, — розповіли у відомстві. — На місці працюють понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

Мер міста Борис Філатов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що росіяни сьогодні атакували «склади АТБ з харчами».

Наслідки російської атаки у Дніпрі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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