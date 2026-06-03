Наслідки російської атаки по Дніпровському району, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n214208-rashysty-trychi-vdaryly-po-dniprovskomu-rayoni-ie-poraneni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 червня, вдень тричі атакували Дніпровський район Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він зазначив, що внаслідок цих атак:

в одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі;

в іншій частині постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка у важкому стані.

Також є оддна постраждала у Дніпрі — 38-річна жінка ушпиталена в стані середньої тяжкості.