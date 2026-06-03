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Наслідки російської атаки по Дніпровському району, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти тричі вдарили по Дніпровському районі — є поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214208-rashysty-trychi-vdaryly-po-dniprovskomu-rayoni-ie-poraneni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 червня, вдень тричі атакували Дніпровський район Дніпропетровщини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Він зазначив, що внаслідок цих атак:
- в одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі;
- в іншій частині постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка у важкому стані.
Також є оддна постраждала у Дніпрі — 38-річна жінка ушпиталена в стані середньої тяжкості.