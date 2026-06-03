Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки по Дніпровському району, фото: Дніпропетровська ОВА

Рашисти тричі вдарили по Дніпровському районі — є поранені (ФОТО)

3 чер 2026, 18:46
999

Російські загарбники сьогодні, 3 червня, вдень тричі атакували Дніпровський район Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він зазначив, що внаслідок цих атак:

  • в одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі;
  • в іншій частині постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка у важкому стані.

Також є оддна постраждала у Дніпрі — 38-річна жінка ушпиталена в стані середньої тяжкості.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів