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Ракурс
Наслідки російського удару на Вінниччині, фото: ДСНС

На Вінниччині завершили роботи з ліквідації наслідків російського удару (ФОТО, ВІДЕО)

31 лип 2026, 17:00
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У Вінницькій області завершили роботи з ліквідації наслідків російського удару по цивільній інфраструктурі.

Про це сьогодні, 31 липня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

На місці працювали 56 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС, — розповіли у відомстві.

У ДСНС зазначають, що гасіння пожежі ускладнювалося загрозою повторних атак.

Прес-служба «Нової пошти» повідомляє, що протягом останній доби внаслідок серії ворожих ударів було пошкоджено їхнє відділення у Гайсині на Вінниччині, а також сортувальний термінал у Дніпропетровській області

Через загоряння сусідських складських приміщень, зазнало пошкодження відділення № 1 Нової пошти в місті Гайсин. Двоє працівників отримали поранення. Їхньому життю нічого не загрожує, — розповіли у компанії.

Також було зруйновано сортувальний термінал на Дніпропетровщині. Проте, співробітники перебували в укриттях і не постраждали, — додали в «Новій пошті».

Джерело: Ракурс


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