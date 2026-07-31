У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару

Наслідки російської ракетної атаки по Львову, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215352-u-lvovi-zavershyly-poshukovo-ryatuvalnu-operaciu-na-misci-rosiyskogo-raketnogo-udaru.html

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Пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару по Львову, завданого вчора, 30 липня, завершили.

Про це сьогодні, 31 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Дякую рятувальникам, правоохоронцям, медикам, комунальним службам, волонтерам і всім, хто всі ці години працював на місці трагедії, допомагав постраждалим та розбирав завали. Світла пам’ять загиблому. Якнайшвидшого одужання потерпілим, — додав він.

Раніше сьогодні у ДСНС повідомляли, що внаслідок цієї російської атаки у Львові одна людина загинула. Ще 13 людей, серед яких дитина, вдалося врятувати. Рятувальники розібрали понад 500 тонн будівельних конструкцій.