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Ракурс
Наслідки російської ракетної атаки по Львову, фото: ДСНС

У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару

31 лип 2026, 14:50
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Пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару по Львову, завданого вчора, 30 липня, завершили.

Про це сьогодні, 31 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Дякую рятувальникам, правоохоронцям, медикам, комунальним службам, волонтерам і всім, хто всі ці години працював на місці трагедії, допомагав постраждалим та розбирав завали. Світла пам’ять загиблому. Якнайшвидшого одужання потерпілим, — додав він.

Раніше сьогодні у ДСНС повідомляли, що внаслідок цієї російської атаки у Львові одна людина загинула. Ще 13 людей, серед яких дитина, вдалося врятувати. Рятувальники розібрали понад 500 тонн будівельних конструкцій.

Джерело: Ракурс


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