Наслідки російського обстрілу, фото: Євген Бойко

https://racurs.ua/ua/n212856-rosiyskyy-dron-poshkodyv-v-yaznycu-muzey-de-utrymuvaly-banderu-ta-chornovola-foto.html

Ракурс

У Львові російський дрон пошкодив меморіал-музей «Тюрма на Лонцького» у Львові.

Про це сьогодні, 26 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

Комісія вже обстежила будівлю на вул. Бандери, 1. Вибуховою хвилею вибито 23 подвійні дерев’яні вікна, також пошкоджене перекриття музею. У зв’язку з цим музей тимчасово не працюватиме, — розповів він.

Бойко зазначив, що цю будівлю звели ще у 1890-х роках, і вона є пам’яткою архітектури місцевого значення. У різні періоди тут діяли австро-угорська жандармерія, нацистська та радянська катівні, а також слідчий відділ НКВС.