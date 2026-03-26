Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу, фото: Євген Бойко
Російський дрон пошкодив в'язницю-музей, де утримували Бандеру та Чорновола (ФОТО)
У Львові російський дрон пошкодив меморіал-музей «Тюрма на Лонцького» у Львові.
Про це сьогодні, 26 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.
Комісія вже обстежила будівлю на вул. Бандери, 1. Вибуховою хвилею вибито 23 подвійні дерев’яні вікна, також пошкоджене перекриття музею. У зв’язку з цим музей тимчасово не працюватиме, — розповів він.
Бойко зазначив, що цю будівлю звели ще у 1890-х роках, і вона є пам’яткою архітектури місцевого значення. У різні періоди тут діяли австро-угорська жандармерія, нацистська та радянська катівні, а також слідчий відділ НКВС.
Тут утримували Степана Бандеру, Йосифа Сліпого, подружжя Калинців, В’ячеслава Чорновола, Миколу Хмільовського та багатьох інших борців за незалежність України. Ще одна важлива частина нашої історії зазнала пошкоджень через російську атаку, — наголосив він.