Наслідки російських атак по Львову, фото: Андрій Садовий

Ракурс

Російські «шахеди» сьогодні, 24 березня, атакували Львівщину.

Про на своїх сторінках у соцмережах повідомляють мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Внаслідок ворожої атаки:

є загоряння житлових будинків у Львові на площі Соборній та вулиці Червоної Калини;

внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади;

є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані.

Козицький зазначає, що пошкоджень, зокрема, зазнала памʼятка архітектури національного значення — Ансамбль Бернардинського монастиря: