Наслідки російських атак по Львову, фото: Андрій Садовий

«Шахеди» пошкодили житлові будинки та історичну будівлю у Львові (ФОТО)

24 бер 2026, 17:55
Російські «шахеди» сьогодні, 24 березня, атакували Львівщину.

Про на своїх сторінках у соцмережах повідомляють мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Внаслідок ворожої атаки:

  • є загоряння житлових будинків у Львові на площі Соборній та вулиці Червоної Калини;
  • внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади;
  • є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані.

Козицький зазначає, що пошкоджень, зокрема, зазнала памʼятка архітектури національного значення — Ансамбль Бернардинського монастиря:

Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці.

Джерело: Ракурс


