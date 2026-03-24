Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських атак по Львову, фото: Андрій Садовий
«Шахеди» пошкодили житлові будинки та історичну будівлю у Львові (ФОТО)
Російські «шахеди» сьогодні, 24 березня, атакували Львівщину.
Про на своїх сторінках у соцмережах повідомляють мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Внаслідок ворожої атаки:
- є загоряння житлових будинків у Львові на площі Соборній та вулиці Червоної Калини;
- внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади;
- є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.
Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані.
Козицький зазначає, що пошкоджень, зокрема, зазнала памʼятка архітектури національного значення — Ансамбль Бернардинського монастиря:
Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці.