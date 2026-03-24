РФ застосовує нову тактику повітряних атак

Російські загарбники постійно змінюють тактику масованих повітряних ударів по Україні.

Так, в ніч на сьогодні, 24 березня, Росія витратила лише до 40% накопичених засобів ураження. Атака триває і вдень, ворог може знову застосувати ракети.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Наразі, на мою думку, противник витратив до 40% засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети, — зазначив Бескрестнов.

Наш противник постійно змінює тактику масованих ударів, намагаючись знайти вразливі місця та прорвати нашу повітряну оборону. Зараз обрано стратегію удару, розтягнутого в часі, — додав він.

У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ станом на 15.31 повідомлялося про наявність великої кількості ворожих БпЛА у небі Сумщини, Чернігівщини, півночі та центру Київщини, півночі Полтавщини, центрі та на сході Черкащини, Хмельниччини, півдня Тернопільщини.

Також окремі БпЛА є на півночі Житомирщини, на півдні Вінниччини, на півдні та сході Дніпропетровщини, на півночі Херсонщини, на півдні Дніпропетровщини.