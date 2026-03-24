Наслідки російської атаки на Львів, фото: Андрій Садовий

У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)

24 бер 2026, 21:36
У лікарнях Львова наразі 26 постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників.

Про це сьогодні, 24 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Андрій Садовий за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.

Найважливіше, що ніхто не загинув, — наголосив Садовий.

Зафіксовано такі наслідки:

  • у Галицькому районі пошкоджено будинок на площі Соборній, 3 — це пам’ятка архітектури національного значення. Постраждали 17 квартир. На вул. Бандери пошкоджено чотири будинки — вибито 23 вікна. Шість квартир потребують відселення. Чотири сімʼї вже тимчасово поселили в готелі;
  • у Сихівському районі пошкоджено 19 багатоквартирних будинків. Вибито понад 1,3 тис. вікон. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 — два влучання. Це чотири підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців. У будинку наразі немає газу та електропостачання.

Також пошкоджено комунальний транспорт:

  • вибито 30 вікон, два лобових, вирвано п’ять люків;
  • попередні збитки — близько 650 тис. грн. Стан електроніки ще з’ясовують.

Наслідки російської атаки на Львів, фото: Андрій Садовий

Джерело: Ракурс


