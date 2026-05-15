Андрій Садовий, фото: dailylviv.com

У Львові на площі Ринок сьогодні, 15 травня, вранці перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Андрія Садового рідиною.

Садовий на своїй Фейсбук-сторінці вже прокоментував це.

Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу.

За словами мера Львова, у цьому випадку не йдеться про замах на нього.

Це хуліганство, а не замах. Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте, — наголосив він та подякував за увагу до цієї події.

Журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за його інформацією, Садового облили водою.

За попередніми даними, затриманий — Іван Стебко, 1980 року народження, львів’янин. Раніше він уже мав проблеми із законом — зокрема через грабежі та наркотики. Також, за моєю інформацією, чоловік є наркозалежним, — розповів він.

Журналіст зазначив, що поліція кваліфікує інцидент так, що фігуранту може загрожувати штраф, пробаційний нагляд або обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років: