Андрій Садовий, фото: «Українська правда»

Садового у Львові облили невстановленою рідиною — поліція

15 тра 2026, 12:53
У Львові на площі Ринок сьогодні, 15 травня, близько 10.40 перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Андрія Садового невстановленою рідиною.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.

Особа зловмисника вже встановлена — ним виявився 46-річний львів’янин.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Джерело: Ракурс


