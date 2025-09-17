Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Андрій Садовий, скріншот відео

Мер Львова заявив про виявлення прослуховувального пристрою у його кабінеті (ВІДЕО)

17 вер 2025, 17:42
999

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у його кабінеті виявили прослуховувальний пристрій.

Про це він повідомив сьогодні, 17 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці.

Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон, — зазначив він.

За словами Садового, минулого тижня телефон почав «виснути», його віддали в ремонт і ремонтники, розкривши зарядний пристрій, виявили там вмонтований прослуховувальний пристрій, карту пам’яті та сім-карту.

Садовий додав, що виникає питання — хто це зробив: іноземні спецслужби чи хтось з України.

Я би хотів, щоб було розслідування, щоби керівництво СБУ та всі хто тим займаються, дали мені відповідь: що це таке, — резюмував Садовий.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів