Андрей Садовый, скриншот видео

https://racurs.ua/n209151-mer-lvova-zayavil-ob-obnarujenii-proslushivauschego-ustroystva-v-ego-kabinete-video.html

Ракурс

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у його кабінеті виявили прослуховувальний пристрій.

Про це він повідомив сьогодні, 17 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці.

Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон, — зазначив він.

За словами Садового, минулого тижня телефон почав «виснути», його віддали в ремонт і ремонтники, розкривши зарядний пристрій, виявили там вмонтований прослуховувальний пристрій, карту пам’яті та сім-карту.

Садовий додав, що виникає питання — хто це зробив: іноземні спецслужби чи хтось з України.