Андрей Садовый, скриншот видео

Мэр Львова заявил об обнаружении прослушивающего устройства в его кабинете (ВИДЕО)

17 сен 2025, 17:42
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у його кабінеті виявили прослуховувальний пристрій.

Про це він повідомив сьогодні, 17 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці.

Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон, — зазначив він.

За словами Садового, минулого тижня телефон почав «виснути», його віддали в ремонт і ремонтники, розкривши зарядний пристрій, виявили там вмонтований прослуховувальний пристрій, карту пам’яті та сім-карту.

Садовий додав, що виникає питання — хто це зробив: іноземні спецслужби чи хтось з України.

Я би хотів, щоб було розслідування, щоби керівництво СБУ та всі хто тим займаються, дали мені відповідь: що це таке, — резюмував Садовий.

Источник: Ракурс


