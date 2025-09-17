СБУ проводит мероприятия в помещении Львовского городского совета, фото: expres.ua

https://racurs.ua/n209157-sbu-provodit-sledstvenno-operativnye-meropriyatiya-v-merii-lvova-posle-zayavleniya-sadovogo.html

Ракурс

СБУ прийшла до мерії Львова — слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу у робочому кабінеті мера міста Андрія Садового.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на СБУ.

Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз, — зазначили в СБУ.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Нагадаємо, раніше сьогодні Садовий заявив, що у його кабінеті виявили прослуховувальний пристрій, вмонтований у зарядний блок радіотелефону.

Джерело: «РБК-Україна»