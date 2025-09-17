Новости
СБУ проводит мероприятия в помещении Львовского городского совета, фото: expres.ua

СБУ проводит следственно-оперативные мероприятия в мэрии Львова после заявления Садового о прослушивании — СМИ

17 сен 2025, 21:25
999

СБУ прийшла до мерії Львова — слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу у робочому кабінеті мера міста Андрія Садового.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на СБУ.

Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз, — зазначили в СБУ.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Нагадаємо, раніше сьогодні Садовий заявив, що у його кабінеті виявили прослуховувальний пристрій, вмонтований у зарядний блок радіотелефону.

Джерело: «РБК-Україна»


