У Львові у зв’язку з наближенням сильних морозів запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації.

Про це сьогодні, 29 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Андрій Садовий.

Садовий наголошує, що цей мороз може бути сильним за морози, які вже були цього місяця.

Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст. Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації, — наголосив він. — Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста.

За цих умов Садовий закликав жителів міста:

організуватися та перевірите укриття, якими вони планують скористатися під час тривоги;

зарядити павербанки та зарядні станції, але не залишати їх без нагляду під час заряджання;

запастися базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків;

з’ясувати, чи є у будинку люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди. Якщо станеться біда — не залишати їх і повідомити на Гарячу лінію міста;

довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте: у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало, — додав він.

Також Садовий наголосив, що в разі тимчасового відключення теплопостачання не слід зливати воду з батарей — до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за будинок.