В Україні сьогодні, 9 лютого, одна з найскладніших ситуацій з електроенергією за останні чотири роки.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У Львові теж складно. Але маємо бути чесні: світла у нас зараз більше, ніж у Києві, — наголосив він.

За словами Садового, наразі у місті ситуація така:

світлофори працюють на автономному живленні — від шести годин до понад доби;

частина котелень перейшла на генератори;

насосні станції теж на генераторах, тому вода є;

мобільний звʼязок є;

міські служби, зокрема гаряча лінія, працюють.

Весна вже дуже близько. Прорвемось, — додав він.

5 лютого Садовий повідомляв про знешкодження російського безпілотника, який атакував об'єкт критичної інфраструктури на території Львівської громади. Тоді, за його словами, не було постраждалих та значних пошкоджень. Ще одна подібна атака була вчора, 8 лютого, також без постраждалих.

В ніч на 7 лютого Львівщина пережила масовану повітряну атаку на об'єкти критичної інфраструктури.