Корректировщики российских ударов задержали во Львове, фото: Львовская областная прокуратура

https://racurs.ua/n212032-ludoman-vo-lvove-korrektiroval-rossiyskie-raketnye-udary-foto.html

Ракурс

У Львові контррозвідка Служби безпеки України затримала ворожого інформатора, який збирав дані про місця дислокації Сил оборони для завдання ракетних ударів.

Про це сьогодні, 12 лютого, повідомили прес-служби СБУ та Львівської обласної прокуратури.

За матеріалами справи:

зловмисником виявився 21-річний місцевий житель. Він мав ігрову залежність та шукав «легкі заробітки» у Telegram-каналах, щоб сплатити борги, що виникли через азартні ігри;

у цьому месенджері фігуранта у грудні завербував ворожий куратор, який запропонував йому співпрацю в обмін на гроші;

фігурант обходив обласний центр та його околиці, де за допомогою мобільного застосунку фіксував координати місць зосередження особового складу Сил оборони України. Також він намагався виявити військові частини та інші режимні об'єкти, які могли стати потенційними «цілями» для ворога;

при цьому чітких вимог до об'єктів, які необхідно відвідати та зафіксувати, йому не називали. Підозрюваний, добре орієнтуючись у місті, сам шукав місця дислокації військовослужбовців;

зібрані дані він накопичував на власному смартфоні у вигляді фото будівель та їхніх координат. Здійснивши фото- та відеозйомку, відправляв інформацію своєму куратору.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.