У Львові патрульні затримали чоловіка, який пошкодив двері у торговельному центрі та повідомив про його нібито замінування.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівщини.

Інцидент стався учора, 8 лютого, близько другої години ночі.

Ми отримали виклик на вулицю Володимира Великого щодо невідомого чоловіка, який виламав двері у торговельному центрі. Також він повідомив про замінування згаданої будівлі. Охоронець надав опис чоловіка та його особливі прикмети, а також вказав напрямок, у якому той пішов. Патрульні одразу вирушили на пошуки, — розповіли у поліції.

Зазначається, що схожу за описом особу виявили під обстеження прилеглих територій:

Чоловік спробував утекти, однак патрульні його затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Інформація про те, що цей чоловік здійснив завідомо неправдивий виклик про замінування, підтвердилася:

саме з його телефону було здійснено дзвінок на лінію 102;

небезпечних предметів поліцейські не виявили.

44-річного чоловіка затримали, йому загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.