Российская авиация атаковала ракетами Львов. Фото:

https://racurs.ua/n212002-rf-udarila-po-lvovu-raketami-kinjal.html

Ракурс

Львів зазнав ракетного удару з боку Російської Федерації.

У середу, 11 лютого, РФ підняла у повітря винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал». Укриаїнські військові повідомляли про рух швидкісних цілей у напрямку Львова через Житомирщину та Рівненщину. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Моніторингові Telegram-канали інформували, що на Львів летіли нібито три «Кинджали». Один із них не долетів 50 км до Львова, а другий зник у межах Київської області. У Львові та області чули гучні вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий поінформував у Telegram, що близько 14.40 в напрямку міста летіли два «Кинжали». Українська протиповітряна оборона їх знешкодила. Інформація про руйнування чи постраждалих не надходила. Міські служби наразі обстежують територію громади.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня РФ атакувала Львів балістичною ракетою «Орешнік». Західні ЗМІ інформували, що ракета влучила по цеху державного підприємства. Оскільки ракета, мала інертні або «фіктивні» боєголовки, то внаслідок влучань декількох суббоєприпасів у цеху сталося «незначне пробиття бетонних конструкцій», а в лісовій зоні утворилися кратери.