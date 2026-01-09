Россия ночью могла атаковать Львовщину ракетой «Орешник». Фото:

Країна-агресор Росія застосувала швидкісну повітряну ціль для атаки на Львівську область.

Внаслідок атаки постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Профільні служби працюють на місці атаки та встановлюють характер ураження. Результати лабораторних досліджень, проведених на місці інциденту, показали, що радіаційний фон перебуває у межах норми, а перевищень рівня шкідливих речовин у повітрі не зафіксовано. Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький 9 січня повідомив у Telegram.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що цивільні об'єкти та житлові будинки Львова не зазнали пошкоджень.

Перед обстрілом Повітряні сили ЗСУ інформували про оголошення ракетної небезпеки по всій території України через загрозу застосування ворогом балістичних ракет із полігону «Капустин Яр».

Моніторингові Telegram-канали писали, що по Львівщині РФ могла застосувати балістичну ракету середньої дальності «Орешнік».

У Повітряному командуванні «Захід» заявили, що повітряна ціль, яку спрямували на Львів, рухалась зі швидкістю 13 тис. км/год. О 23.47 хвилин росіяни завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львівській області. Тип ракети, якою атакували регіон, встановлять після відповідних експертиз.

Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год. по балістичній траєкторії. Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів, — зазначили військові.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 9 січня може бути новий російський масований удар. Він закликав українців прислухатися до повітряних тривог та спускатися в укриття.