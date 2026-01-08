Зеленський попередив українців про новий ракетний обстріл. Фото:

Країна-агресор Росія може завдати по Україні нового удару з повітря.

Є інформація, що вночі 9 січня може бути новий російський масований удар. Саме тому дуже важливо прислухатися до повітряних тривог та спускатися в укриття. Про це президент Володимир Зеленський 8 січня повідомив під час вечірнього відеозвернення.

Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою, — заявив він.

Також глава держави поінформував, що у Дніпропетровській та Запорізькій областях, після вчорашніх і сьогоднішніх атак по інфраструктурі, спостерігається надзвичайно складна ситуація з електрикою.

На Запоріжжі ще вдень відновили подачу світла за графіками. АДніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста і громади Дніпропетровщини ще досі в роботі.

Нагадаємо, вранці «Укренерго» інформували, що російські загарбники 8 січня та сьогодні вранці здійснили масовану дронову атаку на енергетичні об'єкти у кількох областях України. Вранці були знеструмленими більшість споживачів у Дніпропетровській області. Також складною була ситуація з енергопостачанням на Запоріжжі.