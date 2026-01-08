Рашисти здійснили чергову масовану дронову атаку на інфраструктуру України

https://racurs.ua/ua/n211332-rashysty-vnochi-zdiysnyly-masovanu-dronovu-ataku-na-energoobiekty-u-kilkoh-oblastyah-ukrenergo.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 січня, та вранці здійснили масовану дронову атаку на енергооб'єкти у кількох областях України.

В результаті на ранок досі залишаються знеструмленими більшість споживачів у Дніпропетровській області. Також складною є ситуація з енергопостачанням на Запоріжжі. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Внаслідок бойових дій також є також нові знеструмлення на Донеччині та Харківщині.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Через зумовлену обстрілами складну ситуацію в енергосистемі — у Донецькій області наразі застосовані графіки аварійних відключень, — розповіли у компанії.

У «Укренерго» зазначають, що вночі погодинні відключення були скасовані на всій території України. Наразі більшість регіонів повертається до застосування вимушених знеструмлень.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам — станом на 9.30 сьогоднішнього дня його рівень був на 1,9% нижчим, ніж в цей час попереднього дня — у середу, 7 січня. Причина змін — значна кількість знеструмлених внаслідок російських обстрілів споживачів.