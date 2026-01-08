Ракурсhttps://racurs.ua/
На підконтрольній території Запоріжжя відновили електропостачання, фото:
На Запоріжжі відновили електропостачання після російської атаки — обленерго
Електропостачання підконтрольної частини Запорізької області вже відновили після російських атак, завданих вчора, 7 січня.
Про це повідомляє прес-служба АТ «Запоріжжяобленерго».
Вчора близько 22.00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об'єкти критичної інфраструктури — зокрема, тепло- та водопостачання, — розповів очільник компанії Андрій Стасевський.
Він зазначив, що завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії станом на 05.00 — менш як за сім годин — роботи було завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено.
Водночас в обленерго закликають споживачів обмежити споживання електроенергії.
Після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація. З метою уникнення повторних масових знеструмлень просимо терміново обмежити користування потужними електроприладами, — вказано в повідомленні, опублікованому сьогодні, 8 січня, вранці у Telegram-каналі компанії.