На підконтрольній території Запоріжжя відновили електропостачання, фото:

На Запоріжжі відновили електропостачання після російської атаки — обленерго

8 січ 2026, 10:03
Електропостачання підконтрольної частини Запорізької області вже відновили після російських атак, завданих вчора, 7 січня.

Про це повідомляє прес-служба АТ «Запоріжжяобленерго».

Вчора близько 22.00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об'єкти критичної інфраструктури — зокрема, тепло- та водопостачання, — розповів очільник компанії Андрій Стасевський.

Він зазначив, що завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії станом на 05.00 — менш як за сім годин — роботи було завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено.

Водночас в обленерго закликають споживачів обмежити споживання електроенергії.

Після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація. З метою уникнення повторних масових знеструмлень просимо терміново обмежити користування потужними електроприладами, — вказано в повідомленні, опублікованому сьогодні, 8 січня, вранці у Telegram-каналі компанії.

