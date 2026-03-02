Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських авіаударів по Запоріжжю, фото: ДСНС
На Запоріжжі з-під завалів зруйнованої авіаударом будівлі врятували людину (ФОТО)
У Запорозькому районі внаслідок російських авіаударів травмовані 61-річна жінка та 66-річний чоловік. Також надзвичайники врятували 67-річну жінку.
Про це сьогодні, 2 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що за однією з адрес руйнування двох приватних житлових будинків, виникла пожежа.
Надзвичайники деблокували жінку з-під завалів зруйнованої будівлі. Від госпіталізації врятована відмовилася, — розповіли у відомстві.
За іншою адресою сталося руйнування та займання господарчої споруди.
Рятувальники ліквідували усі пожежі. Аварійно-рятувальні роботи завершені, — додали у ДСНС.
Раніше сьогодні ДСНС також повідомляла, що в Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу були травмовані дві дівчинки віком 9 та 16 років.
«Рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки, — зазначили тоді у ДСНС. — Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місцях працювали усі екстрені служби».