У Запорозькому районі внаслідок російських авіаударів травмовані 61-річна жінка та 66-річний чоловік. Також надзвичайники врятували 67-річну жінку.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за однією з адрес руйнування двох приватних житлових будинків, виникла пожежа.

Надзвичайники деблокували жінку з-під завалів зруйнованої будівлі. Від госпіталізації врятована відмовилася, — розповіли у відомстві.

За іншою адресою сталося руйнування та займання господарчої споруди.

Рятувальники ліквідували усі пожежі. Аварійно-рятувальні роботи завершені, — додали у ДСНС.

Раніше сьогодні ДСНС також повідомляла, що в Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу були травмовані дві дівчинки віком 9 та 16 років.

«Рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки, — зазначили тоді у ДСНС. — Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місцях працювали усі екстрені служби».