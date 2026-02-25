Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських авіаударів по селі Запорізького районі, фото: ДСНС
На Запоріжжі внаслідок російських авіаударів загинули четверо людей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212263-na-zaporijji-vnaslidok-rosiyskyh-aviaudariv-zagynuly-chetvero-ludey-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 24 лютого, близько десятої години вечора завдали авіаударів по одному із сіл Запорізького району.
В результаті загинули четверо людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.
Внаслідок російських ударів:
- за однією з адрес зруйновано житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей;
- за іншою адресою пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Надзвичайники вивільнили з-під завалів тіло людини. Також травмовано дитину;
- вибуховою хвилею та уламками на місцях пошкоджені поруч розташовані будівлі.