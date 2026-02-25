Последствия российских авиаударов по деревне Запорожского района, фото: ГСЧС

Російські загарбники вчора, 24 лютого, близько десятої години вечора завдали авіаударів по одному із сіл Запорізького району.

В результаті загинули четверо людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.

Внаслідок російських ударів: