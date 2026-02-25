Новости
Последствия российских авиаударов по деревне Запорожского района, фото: ГСЧС

На Запорожье в результате российских авиаударов погибли четыре человека (ФОТО)

25 фев 2026, 09:46
Російські загарбники вчора, 24 лютого, близько десятої години вечора завдали авіаударів по одному із сіл Запорізького району.

В результаті загинули четверо людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.

Внаслідок російських ударів:

  • за однією з адрес зруйновано житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей;
  • за іншою адресою пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Надзвичайники вивільнили з-під завалів тіло людини. Також травмовано дитину;
  • вибуховою хвилею та уламками на місцях пошкоджені поруч розташовані будівлі.

Наслідки російських авіаударів по селі Запорізького районі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


