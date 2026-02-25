Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских авиаударов по деревне Запорожского района, фото: ГСЧС
На Запорожье в результате российских авиаударов погибли четыре человека (ФОТО)https://racurs.ua/n212263-na-zaporoje-v-rezultate-rossiyskih-aviaudarov-pogibli-chetyre-cheloveka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 24 лютого, близько десятої години вечора завдали авіаударів по одному із сіл Запорізького району.
В результаті загинули четверо людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.
Внаслідок російських ударів:
- за однією з адрес зруйновано житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей;
- за іншою адресою пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Надзвичайники вивільнили з-під завалів тіло людини. Також травмовано дитину;
- вибуховою хвилею та уламками на місцях пошкоджені поруч розташовані будівлі.