Число пострадавших в Запорожье возросло до 12 человек

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок вчорашнього російського удару.

Станом на ранок 12 березня відомо про 12 постраждалих, які дістали травми різного ступеня тяжкості. Восьмеро з них перебувають у медичних закладах. Серед постраждалих — четверо дітей. Психологи надали допомогу вісьмом особам. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Напередодні на місці обстрілів завершили аварійно-рятувальні роботи. Однак комунальні служби ще проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 11 березня російські війська скинули керовані авіаційні бомби на Запоріжжя та район. Постраждали дев’ятеро осіб. Сильні руйнування приватних будинків зафіксовані у Розумівці, а також пошкодження шістьох багатоквартирних та дев’ятьох приватних будинків в обласному центрі.