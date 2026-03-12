Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Число пострадавших в Запорожье возросло до 12 человек

12 мар 2026, 08:56
999

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок вчорашнього російського удару.

Станом на ранок 12 березня відомо про 12 постраждалих, які дістали травми різного ступеня тяжкості. Восьмеро з них перебувають у медичних закладах. Серед постраждалих — четверо дітей. Психологи надали допомогу вісьмом особам. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Напередодні на місці обстрілів завершили аварійно-рятувальні роботи. Однак комунальні служби ще проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 11 березня російські війська скинули керовані авіаційні бомби на Запоріжжя та район. Постраждали дев’ятеро осіб. Сильні руйнування приватних будинків зафіксовані у Розумівці, а також пошкодження шістьох багатоквартирних та дев’ятьох приватних будинків в обласному центрі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров