Последствия российских обстрелов на Запорожье

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 грудня, вдарили БПЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району.

Атаки були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі:

вибито вікна та двері;

пошкоджено покрівлю.