Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, фото: ДСНС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 грудня, вдарили БПЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району.
Атаки були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі:
- вибито вікна та двері;
- пошкоджено покрівлю.
На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав, — розповіли у ДСНС.