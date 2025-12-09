Новини
Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі (ФОТО)

9 гру 2025, 08:45
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 грудня, вдарили БПЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району.

Атаки були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі:

  • вибито вікна та двері;
  • пошкоджено покрівлю.

На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, фото: ДСНС

