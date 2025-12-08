Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 грудня, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли Запоріжжя та Вільнянськ — 15 поранених (ФОТО)

8 гру 2025, 16:28
999

Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, вдень завдали ударів по Вільнянську та промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Наразі відомо вже про 15 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Люди з осколковими пораненнями, переломами, вибуховими травмами доставлені у лікарні міста, — розповів він. — Чотири людини у тяжкому стані, шість — у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що на одному з підприємств Запоріжжя з-під завалів рятувальники деблокували одну людину та передали працівникам «швидкої». Також пошкоджена цивільна структура.

У Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу пошкоджені 15 житлових будинків.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 грудня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів