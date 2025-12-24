Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки ударів по Запоріжжю. Фото: ОВА
Армія РФ скинула три авіабомби на Запоріжжя — є поранені (ФОТО)
Російська армія завдала нових ударів по Запоріжжю.
У середу, 23 грудня, окупанти завдали по обласному центру щонайменше трьох ударів. Наразі відомо про трьох постраждалих — двох жінок 75 та 35 років та 46-річний чоловік. Їм вже надається необхідна допомога. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.
В самому місті внаслідок обстрілу були пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків. У них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.
На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.
Тим часом прес-служба обласної поліції заявила, що окупанти поцілили по Запоріжжю трьома ФАБ з УМПК. Було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, муніципальні та приватні транспортні засоби й заклад освіти. Також частково зруйнований гаражний кооператив.
Нагадаємо, 23 грудня російська окупаційна армія обстріляла Кременчук у Полтавській області. Загарбники атакували місцеве підприємство. Двоє людей отримали поранення.