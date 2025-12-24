Наслідки ударів по Запоріжжю. Фото: ОВА

Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по Запоріжжю.

У середу, 23 грудня, окупанти завдали по обласному центру щонайменше трьох ударів. Наразі відомо про трьох постраждалих — двох жінок 75 та 35 років та 46-річний чоловік. Їм вже надається необхідна допомога. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

В самому місті внаслідок обстрілу були пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків. У них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.

На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.

Тим часом прес-служба обласної поліції заявила, що окупанти поцілили по Запоріжжю трьома ФАБ з УМПК. Було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, муніципальні та приватні транспортні засоби й заклад освіти. Також частково зруйнований гаражний кооператив.

Нагадаємо, 23 грудня російська окупаційна армія обстріляла Кременчук у Полтавській області. Загарбники атакували місцеве підприємство. Двоє людей отримали поранення.