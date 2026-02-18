Армія РФ завдала ударів по Запоріжжю. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n212126-rosiyany-obstrilyaly-zaporijjya-ie-zagybla-ta-shestero-poranenyh.html

Ракурс

Армія РФ у ніч на 18 лютого завдала ударів по Запоріжжю.

Внаслідок атаки дрона-камікадзе типу «Шахед» у місті пошкоджено вікна та фасади житлових будинків. У багатоквартирних будинках вибиті вікна, пошкоджені балкони. Також зафіксовано пошкодження дорожнього полотна та нежитлового приміщення. Про це керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували про одну загиблу та шістьох постраждалих. Загинула 48-річна жінка. А травми отримали дві жінки 35 та 40 років, двоє чоловіків 26 та 40 років, а також діти: дівчатка віком півтора та 11 років.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені. А комунальники проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 17 лютого російські загарбники завдали удару по Кириківській громаді Охтирського району Сумської області. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа в житловому секторі. З-під завалів зруйнованого будинку деблоковано рятувальники деблокували тіло жінки. Ще шестеро людей травмовано, з них двоє дітей.